Verkleden als cowboys en indianen tijdens carnaval heeft niets met racisme te maken.

Video Angst na wéér een brand in Grave: ,,Buren riepen dat ze ons zouden helpen, we konden het huis niet uit’’

17 februari GRAVE - Gerommel en een knal, midden in de nacht. Bianca Hoogland denkt in eerste instantie aan jongens die met vuurwerk in de weer zijn. ,,Maar ik had er geen goed gevoel bij dus ik ging toch even kijken.” En dan blijkt dat voor haar deur een auto in brand staat. Al snel slaan de vlammen eruit.