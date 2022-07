Verkoop Vitesse nabij: waarom gaat de club niet zelfstandig verder?

Vitesse praat met een kandidaat-koper nu Valeri Oyf van het decor is verdwenen . Onder druk van de oorlog in Oekraïne is de Russische oligarch opgestapt in Arnhem. Hij doet afstand van al zijn aandelen. Daarbij scheldt hij een schuld van 155 miljoen euro (!), opgesloten in een brievenbusfirma, volledig kwijt.

Nee, helemaal niet. In Engeland hebben bijna alle clubs een, vaak buitenlandse, eigenaar. En ook in Nederland leunen clubs sterk op een suikeroom. De Vrienden van Feyenoord hebben jaren miljoenen uitgegeven in de Kuip. Maar wel in ruil voor zeggenschap. Bij FC Utrecht bepaalt miljardair Frans van Seumeren de koers. Hij spendeerde al tientallen miljoenen aan de selectie. En ook dicht bij huis is er sprake van eigenaarschap. Marcel Boekhoorn is de facto de baas bij NEC. Hij dekte in de voorbije decennia de begrotingstekorten in Nijmegen af. De miljardair heeft zo al snel 30 miljoen euro zien verdampen.