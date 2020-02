Verkoopprijs woningen weer gestegen: duurste huizen in Rozendaal, goedkoopste in Winterswijk

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een koopwoning in Nederland kostte in 2019 gemiddeld 308.000 euro. Het is de eerste keer sinds 1995 dat de verkoopprijs van bestaande woningen boven de 3 ton uitkomt. Zoals gezegd staan de duurste huizen uit de regio in Rozendaal. Kopers moeten daar gemiddeld ruim 667.000 euro uittrekken voor een woning. Wat opvalt is de enorme stijging die Rozendaal heeft doorgemaakt. In 2018 kostte een huis 'slechts’ 505.000 euro, een stijging van 32 procent. Heumen is de op één na duurste gemeente volgt met een gemiddelde verkoopprijs van ruim 362.000 euro op gepaste afstand. Rhenen sluit de top 3 af met iets meer dan 360 duizend euro. Wie goedkoop uit wil zijn moet naar Winterswijk. In de Achterhoekse gemeente ligt de gemiddelde prijs van een koopwoning op 214.000 euro. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeente uit de regio bedraagt daarmee ruim 4,5 ton. Door de stijging van de prijzen zijn het aantal gemeenten met een gemiddelde prijs van boven de 3 ton bijna verdubbeld: van 8 naar 15.

Arnhem en Nijmegen

Bloemendaal duurste

Landelijk gezien staan de duurste huizen in Bloemendaal, dat met 832.000 euro de koppositie overneemt van Blaricum. De Noord-Hollandse gemeente is wel de enige met een gemiddelde prijs van boven de 8 ton. ’s Lands goedkoopste woningen staan in Delfzijl. In de Groningse gemeente kost een huis gemiddeld 155.000 euro.



Het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeente in Nederland is daarmee 677.000 euro. Dit is genoeg om een huis te kopen in Rozendaal, de duurste gemeente in het gebied van De Gelderlander. Het verschil is wel bijna een ton minder dan in 2018.



In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning tussen de 230.000 en 399.000 euro.



Bekijk hieronder wat de gemiddelde verkoopprijs was in jouw gemeente: