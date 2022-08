Verkoopster asielhotel in Albergen baalt: ‘Dat het intensief gebruikt wordt, kan ik me voorstellen. Maar 200 plekken?! Nee’

Met video Na diefstal wappert vredesvlag weer aan Tielse gevel van Marth en Seija: ‘Laten we toch respect voor elkaar hebben’

Meegenomen, met vlaggenstok en al: de vredesvlag van huisgenoten Seija van den Berg (78) en Marth J. Tobi (77) was in de nacht van zaterdag op zondag ineens weg. Een nieuwe staat nog in bestelling, maar is niet meer nodig: de blauwe banier vond maandagmiddag zijn weg terug naar de gevel.

9:35