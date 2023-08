Verkoopteam van Verisure gaat langs de deuren: ‘Is uw huis wel goed beveiligd? Om de hoek komt een azc’

Nada (32) is eigenaar van een wijnbar, maar toch thuisloos: ‘Ik leef al jaren uit een rugzak’

In de drie jaar dat wijnbareigenaar Nada Benic (32) in Amsterdam woont, heeft ze nog nooit een vast adres gehad. Op dit moment slaapt ze in een schuurtje van haar compagnon. ‘Voor vriendschappen is het niet goed om ergens té lang te logeren.’