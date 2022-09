‘Wist niet hoe ik ons zoontje van 7 moest vertellen dat papa was vermoord’; intens verdriet bij vrouw klusjesman Mehmet

BEUNINGEN/NIJMEGEN/ROTTERDAM - ,,Mijn leven is verwoest. Het leven van alle drie mijn kinderen is verwoest.” Dierbaren van klusjesman Mehmet Kiliçsoy kunnen in de Rotterdamse rechtbank hun immense verdriet amper beschrijven. Op 6 juli 2020 werd hij in de vroege ochtend met zeven kogels doodgeschoten. Een koelbloedige moordaanslag, als gevolg van een persoonsverwisseling.

