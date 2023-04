Verkrachtingscène in de aula: school wil theatergroep niet meer over de vloer hebben

met video Fruithande­laar Rishi (37) wordt bruut vermoord in straat van zijn ouders: ‘Verschrik­ke­lijk, zo dicht bij je huis’

Bij een schietincident aan het Stelhout in Houten is donderdagochtend een man om het leven gekomen. Hij werd rond 05.30 uur op een parkeerplaats in de woonwijk doodgeschoten. Het slachtoffer is de 37-jarige Rishi. Hij runde een online handel in groente en fruitpakketten die het bedrijfje aan huis bezorgde.