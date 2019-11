Verlaag maximumsnelheid naar 100 km, zeggen wethouders uit de regio Arnhem-Nijmegen

Donderdag werd bekend dat het kabinet binnenkort op een aantal wegen de maximumsnelheid wil verlagen. Duidelijk is dat niet in het hele land het maximum terug gaat naar 100 kilometer per uur. In het pleidooi van de groep Gelderse verkeerswethouders zal wel staan dat in de hele regio Arnhem-Nijmegen de snelheid terug moet naar 100.



,,Als je nu vanuit onze regio naar de Randstad rijdt, mag je op sommige stukken 80 rijden, dan weer 100, dan 120 of 130. Ik zou zeggen: maak er gewoon overal 100 van. Wij bieden in ieder geval aan om dat in onze regio te doen.”