Verlenging A15 dreigt dupe te worden van stikstofhaast ministerie

Dat zeggen onder meer stikstofprofessor Jan Willem Erisman (VU Amsterdam) en milieuwetenschapper Raoul Beunen in het Financieele Dagblad.

Over de weg is al lange tijd veel te doen. Voorstanders kunnen niet wachten, omdat de weg de verkeerdrukte rond Arnhem moet wegnemen. Tegenstanders zijn boos omdat de weg door kwetsbare natuur is gepland.

Maar de weg is op dit moment vooral de inzet van de eerste rechtszaak rondom een nieuwe grens voor stikstofuitstoot van het ministerie van Landbouw. Kort samengevat zit dat zo: alle extra uitstoot van auto’s of van een fabriek die naar verwachting binnen 25 kilometer neer zal vallen in kwetsbare natuurgebieden moet vooraf gecompenseerd worden door andere uitstoot (boerderijen of fabrieken) bij die natuur weg te halen.

Alle uitstoot die volgens berekeningen verder dan 25 kilometer verderop neervalt, daar moet het ministerie een compensatie voor vinden. Ook bij de A15 is er sprake van uitstoot buiten die 25 kilometer.

Als stikstofdeken boeven Nederland niet kleiner wordt, komt de weg er niet

Groot probleem is dat die landelijke compensatie er nog helemaal niet is. Anders dan de 100 kilometer per uur op snelwegen, zijn er geen landelijke ingrijpende maatregelen genomen. Er is daardoor amper minder stikstofuitstoot in Nederland en de natuur gaat er nog altijd op achteruit.

Er is dus simpelweg nog geen stikstofruimte voor nieuwe bouwplannen. ,,De kans is verschrikkelijk klein dat de Raad van State dit goedkeurt”, zegt ook de Nijmeegse stikstofactievoerder Johan Vollenbroek.

Ambtenaren wilden A15 gebruiken om snelheid te maken

Het Financieele Dagblad meldt deze vrijdag dat ambtenaren wisten dat de grens van 25 kilometer een probleem zou worden. Maar het ministerie wilde haast maken, omdat het snel wil weten of die 25-kilometergrens - die nu ook al door de provincie Gelderland wordt gehanteerd- stand houdt bij de Raad van State.

De verlening van de 15 is daarmee dé proefballon geworden waar andere wegenbouwprojecten als de A27 bij Amelisweerd van afhangen. ,,Deze uitspraak is heel belangrijk”, zegt Vollenbroek. ,,Als de A15 omgaat, gaan tal van andere plannen ook omvallen.”

Mogelijk resultaat: vernietiging van de plannen

Mocht de Raad van State inderdaad niet met de argumenten van de minister kunnen leven, dan kan de weg niet gebouwd worden, bevestigt een woordvoerder van de Raad van State. Daar rekent de Stichting Duurzame Aanleg A15 inmiddels ook op. ,,We zijn ervan overtuigd dat de weg niet doorgaat”, zegt Jan Rasing namens de stichting.

Een dergelijke uitspraak betekent overigens niet dat de weg er nooit komt. De minister kan in de jaren die volgen een nieuw besluit nemen om de weg toch aan te leggen. Maar ook die plannen zullen eerst juridisch worden betwist, met alle vertraging van dien.

Rechters steeds kritischer op huidige stikstofregels Door verschillende uitspraken van rechters lijkt het land niet uit de stikstofcrisis te komen, maar er juist dieper in verzeild te raken. Rechters wijzen nadrukkelijker op belang van de natuur. Maart 2021: De rechter in Leeuwarden oordeelt dat het maar de vraag is of staltechnieken die moeten helpen stikstofuitstoot uit stallen te verminderen - door veel boeren gebruikt -, wel werken. Een rechter in Utrecht volgt dat besluit later in het jaar. Gevolg zou zijn dat boeren hun dieraantallen toch niet uit kunnen breiden. December 2021: De rechter in Den Bosch oordeelt dat een kolencentrale niet zomaar gebruik kan maken van oude stikstofrechten om weer extra uit te gaan stoten. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de A15, omdat voor deze weg oude stikstofrechten van boeren die al enige jaren gestopt zijn, zijn aangekocht. Januari 2022: De rechter in Zwolle oordeelt dat de provincie Overijssel onterecht bedrijven gedoogt die geen eigen vergunning hebben om stikstof uit te stoten. Ook al hebben de bedrijven formeel niets fout gedaan (ze verloren hun vergunning door fouten van de overheid), de provincie moet ook aan de kwetsbare natuur denken, zo meent de rechter.