Vermiste Denise (13) uit Meppel na grote zoekactie weer terecht

‘Zorgwekkend’

Vanochtend werd een Burgernetactie opgezet en ging een politiehelikopter de lucht in, maar ook dit had niet snel het gewenste effect. De politie besloot daarom haar volledige naam en een foto van het meisje te verspreiden.



,,Het is zorgwekkend’’, vertelde een woordvoerder van de politie Noord-Nederland vrijdagmiddag. ,,Daarom hebben we haar naam en foto gepubliceerd en vragen we op meerdere plekken aandacht voor de vermissing.’’ Uit de Burgernetmelding bleek dat ze zich ‘jonger gedraagt’ dan iemand van 13 jaar.