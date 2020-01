Vermiste Flynn (24) lijkt vanuit café de verkeerde kant op te zijn gelopen

HELMOND - Flynn Posthumus, die al sinds oud en nieuw vermist is, liep na een kroegbezoek in Helmond de verkeerde kant op. In plaats van richting het huis van zijn vriend in de Leonardusbuurt wandelde de Limburger, in ieder geval in eerste instantie, de andere kant op. Dat blijkt uit camerabeelden die maandagavond tijdens de uitzending van Bureau Brabant werden getoond.

In totaal liet de politie in het programma meerdere camerabeelden zien. De eerste beelden waren van het moment dat Flynn 1 januari om exact 4.22 uur Appie's Bar verlaat. Hij slaat bij buitenkomst linksaf en loopt de Noord Koninginnewal af in de richting van de Kasteel-Traverse.

Ook werden er in de uitzending beelden getoond van een camera van het ING-kantoor dat aan de andere kant van de doorgaande weg in Helmond ligt. Hierbij is het onduidelijk of het om Flynn gaat, dat is ook precies wat de politie wil weten. Zij roept mensen in de binnenstad die een bewakingscamera hebben op om te kijken of Flynn daarop is te zien.

Anderhalve kilometer

Flynn Posthumus, zelf afkomstig uit Heerlen, was in de nacht van oud en nieuw op stap in Helmond. Hij zou blijven slapen bij een vriend die aan de Bisschop Herincxstraat in Helmond woont, maar is daar nooit aangekomen. De straat ligt in de Leonardusbuurt op ongeveer anderhalve kilometer van de kroeg, een wandeling van 20 minuten. Hij was daar vaker geweest en kende de route.

Waar Flynn uiteindelijk naartoe is gelopen, is niet duidelijk. Uit onderzoek is wel gebleken dat zijn telefoon, nadat hij al was vertrokken in de kroeg, nog een keer contact heeft gemaakt met een mast in het centrum van Helmond.

Speurhonden