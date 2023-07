Vermiste Frans is vermoedelijk al in juni overleden in Duits ziekenhuis: ‘Verschrikkelijk. Hij was m’n lievelingsbroer’

De Airborne­boog over de Utrechtse­weg is een echte traditie in Oosterbeek, maar wel voor het laatst

Hij sjort het zeil over de stellage van de boog over de Utrechtseweg in Oosterbeek nog eens extra aan. Karel Riksen, bestuurslid van de Airborne Wandeltocht, heeft er handigheid in, want hij helpt al jaren mee om de boog op te zetten. Net als de andere ruim twintig vrijwilligers. Maar deze maandagavond wel voor het laatst, want de Airborneboog in zijn huidige vorm verdwijnt.