Vermiste Hannie (84) werd gevonden op 300 meter van haar woning: familie is hulpverleners intens dankbaar

18:19 DRUTEN - Het was haar liefste cadeauwens voor haar 69ste verjaardag: een knuffel van haar kleinkinderen. Daar heeft de Drutense Mary Biezemans er vier van, maar ze even lekker vastpakken zat er sinds de komst van het coronavirus niet meer in. Met echtgenoot Huub sloeg ze zondag daarom aan het knutselen.