Vermiste hond Bodie na bijna 200 dagen weer thuis: ‘Uiteraard moet ze een beetje wennen’

De bordercollie was nog maar een pup toen ze in juli vorig jaar uit de achtertuin van Anne en Bastijn verdween. Drie uur later werd al een zoektocht op touw gezet. Tevergeefs. Op deze site deden de baasjes een paar weken later een emotionele oproep: ‘We kunnen ons voorstellen dat iemand jou heeft gezien en meegenomen en een nieuw huisje heeft gegeven. Misschien weten jouw nieuwe baasjes niet eens dat jij Bodie bent, omdat ze jou bij een goed adres hebben gekocht. Als je een gouden huisje hebt, dan mag je daar blijven. Als wij maar weten dat het goed met je gaat en we jouw vermissing een plaatsje kunnen geven.’