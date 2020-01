Vermiste jongens (8 en 10) terecht na grote zoekactie in Breda

Auto met explosie­ven Nieuw-Dijk: ‘Blij dat ik het portier van die auto niet heb geopend’

9 januari NIEUW-DIJK - Hij is geen moment bang geweest. ,,Maar achteraf ben ik toch blij dat ik niet in die auto heb gekeken of het portier heb geopend”, zegt Piet Gal (48) die vanochtend de Audi die vermoedelijk betrokken is geweest bij een plofkraak in Duitsland, vlak naast zijn woning aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk aantrof.