Vermiste Sanne en Hebe omgekomen door noodlottig ongeval • Vrouw uit Rhenen overleden tijdens motorrijles

Recensie Twee sterren voor Ha­zes-do­cu: aftakeling wordt nergens in beeld gebracht

Wekenlang werd er druk gespeculeerd over de onthullingen die zanger André Hazes zou doen over zijn verslavingen en onstuimige liefdesleven in de nieuwe Videolanddocumentaire, maar tijdens de echte dieptepunten was er geen camera bij.

19:42