Vermiste tiener verdronken • Noodweer Vierdaagsefeesten • Hij wilde z’n vrouw laten vermoorden

RECYCLEKONINGIN BRIGITTE | Haar trapleuning is niet ‘gewoon’ een stang, maar een kronkelende tak. De houten vloerplanken zijn oude wagonplanken en de kapotte wc-pot? Die krijgt misschien wel een nieuw leven als plantenbak in de tuin. De woning van Brigitte is een verzameling van afgedankte spullen: waar de één slechts rommel ziet, ziet de Arnhemse eindeloze potentie. ,,Als ik langs een container liep, moet ik me inhouden: ‘Nee Brigitte, niet doen.’’

NOODWEER BIJ START VIERDAAGSEFEESTEN? | De start van de Vierdaagsefeesten deze zaterdag kan weleens lettelijk in het water vallen. Door de hoge temperatuur die voor die dag wordt verwacht in combinatie met een hoge luchtvochtigheid ontstaat er ‘een complexe situatie’.

VERMISTE TIENER VERDRONKEN | De tiener die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij de Wassenaarse Slag, is overleden. Zijn lichaam werd woensdagochtend gevonden op het strand tussen Katwijk en Wassenaar.

EN TOCH TRAPTE OUD-AGENT HENK IN DE ONLINE TRUC | Natuurlijk kende hij na 41 jaar als politieman wel de verhalen. Over oplichters die via telefoon, app of pc geld proberen af te troggelen. Henk Baron (76) geeft dorpsgenoten zelfs advies om die fraudetrucs te doorzien. En toch tuinde hij er deze week zelf in. ,,Dit kan mij toch niet gebeuren...”

SABRINA (42) OVERLEED ONVERWACHT IN HAAR SLAAP | Ze was in alles de overtreffende trap: de mooiste, de liefste, de uitbundigste. Iedereen kende Sabrina van de Reijt (42) uit Megen, de leukste leidster van het kinderdagverblijf. Niet veel mensen wisten hoe ze ook worstelde, hoe het haar vaak aan vertrouwen ontbrak.

ZIJN DIE DRUGSDUMPGATEN ECHT? | Grote gaten, mogelijk bedoeld om drugsafval in te lozen. Oost Gelre waarschuwt ervoor nadat er recent van dit soort kuilen gevonden zouden zijn in de regio. Maar bestaan deze drugsdumpgaten echt? Een zoektocht van ruim een week langs verschillende instanties en vele vragen verder denken we het antwoord te weten. Of toch niet?

VUURWERK VOOR DE JARIGE: KRITIEK EN BEKIJKS | Met een grote vuurwerkshow die kilometers ver te horen en te zien was, vierde Ronald van Berkum uit Olst dit weekend zijn vijftigste verjaardag. De knallen konden echter niet iedereen bekoren. Dorpsgenoot Geert Bomert is stomverbaasd dat voor zulke ‘bomaanslagen’ een vergunning is verleend.

NIVIN (7) OP TURKSE IC, OUDERS BIJNA FAILLIET | Al op de eerste dag van de vakantie in Turkije gaat het mis: Nivin (7) is kortademig, ze moet naar de dokter en belandt op de ic. Het is het begin van een aantal dramatische dagen. Eenmaal terug in Breda vrezen haar ouders Maan en Andy voor de rekeningen, omdat ze niet goed verzekerd waren. ,,We hebben al wat spullen van waarde verkocht om vast geld in te zamelen.”

NATUURHERSTELWET REDT HET NET | De Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans heeft het overleefd. Het Europees Parlement gaf woensdagmiddag groen licht voor de nieuwe wet die aangetaste natuurgebieden in de Europese Unie moet helpen herstellen.

UITSPRAAK OVER a15 PAS NA DE ZOMER | De Raad van State doet op zijn vroegst in september uitspraak over het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar. In april dit jaar deed de hoogste bestuursrechter al een uitspraak op één cruciaal onderdeel van het plan, maar de echte uitspraak laat nog langer op zich wachten.

DEALER GAAT WEER IN DE FOUT | Een 29-jarige Edenaar met een licht verstandelijke beperking die zich opnieuw inliet met de handel in ‘melk en koffie’, oftewel cocaïne en heroïne, komt na het uitzitten van zijn gevangenisstraf onder nog strakker toezicht van de reclassering.

HIJ WILDE ZELFS ZIJN VROUW LATEN VERMOORDEN | De 40-jarige Bart van D. uit Druten moet achttien jaar de cel in voor een moordpoging op zijn vrouw Kimberley. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat hij zijn handlanger Quinten de B. (29) met een lugubere moordopdracht naar de camping in Kerkdriel stuurde.

