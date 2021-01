Vermiste vrouw viel door epileptische aanval met fiets in diepe kuil

LOSSER - Een epileptische aanval was de oorzaak van de vermissing van een 33-jarige vrouw uit Losser zondagochtend. Zoals gemeld, werd de vrouw na een Burgernet-waarschuwing in de omgeving van zandafgraving De Oelermars gevonden. Ze lag in een anderhalve meter diepe kuil waar ze op eigen kracht niet kon uitkomen.

De vrouw was met haar elektrische fiets in de kuil gevallen. Haar telefoon was buiten handbereik, maar aan haar pols droeg ze een alarmknop waarmee ze volgens een woordvoerster van de politie familie op de hoogte bracht van het feit dat ze in nood was. De locatie waar ze zich bevond was echter niet bekend, waarna de politie werd ingeschakeld.

Heli was al opgeroepen

Die besloot zondagochtend tot een Burgernet-melding en een zoekactie, waarvoor ook een helikopter werd opgeroepen. Voor de heli boven Losser verscheen was de vrouw echter al gevonden. Een hardloper uit Losser had voordat hij zijn joggingschoenen aantrok de Burgernetoproep gehoord en was bewust gaan lopen in het gebied nabij de Duitse grens.

Aanspreekbaar maar dizzy

De hardloper trof de vrouw aan in het bosgebied aan de Ravenhorsterweg nabij zandafgraving De Oelermars. Ze was volgens de politiewoordvoerster ‘wel aanspreekbaar, maar erg dizzy’. De vrouw werd in de opgeroepen ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Volledig scherm De vrouw belandde nabij zandafgraving De Oelermars met haar fiets in een diepe kuil. © Reinier van Willigen