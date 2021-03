Vermoordde krachtpatser Maikel zijn eigen moeder? ‘Hij ging van knuffelbeer naar kluizenaar’

Poll Welke zege van Mathieu van der Poel maakte de meeste indruk?

8:27 Een solo van 72 kilometer in de BinckBank Tour? Die fenomenale ontknoping in de Amstel Gold Race twee jaar geleden? Of toch maar de indrukwekkende explosies gisteren in Strade Bianche? In welke koers hij aan de start verschijnt of welke overwinning hij ook boekt vallen de kaken van verbazing en bewondering naar beneden. Tussen alle explosies van macht en klasse beperken wij ons tot zijn zeges. Welke overwinning maakte op jou de meeste indruk? Kies uit onze vijf nominaties.