‘Vermoorde kunsthandelaar was betrokken bij twee mislukte drugstransporten’, tien en zes jaar geëist tegen verdachten

Dat de vermoorde kunsthandelaar uit het Gelderse Laren vlak voor zijn dood diep in de problemen zat, werd tijdens de zitting in Zwolle duidelijk. Volgens politieonderzoek was hij in het voorjaar en de zomer van 2020 betrokken bij drugstransporten naar Zweden en Engeland. Doordat die mislukten, kreeg hij het aan de stok met de verdachten, die volgens het openbaar ministerie ook een rol hadden bij de uitvoer van drugs. B. zou dit tweetal en een derde verdachte, die in Duitsland vast zit, mogelijk hebben geflest.



De verdachten zijn volgens de officier van justitie meerdere keren bij B. in Laren aan de deur geweest om verhaal te halen. Daar zou één van de twee hebben gezegd ‘jij in de kist of ik in de kist’ en ‘ze kunnen ons vastzetten maar dan komen we met twintig man terug’. Ze eisten volgens het OM onder meer een half miljoen. B. en zijn echtgenote waren zo bang van die bezoekjes dat ze een codewoord hadden afgesproken voor het geval dat ze weer voor de deur stonden. In dat geval moest 112 worden gebeld, wat ook is gebeurd. Bij één van de bezoekjes zou B. zijn geschopt en geslagen.