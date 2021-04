Vermoorde Lotte (14) dacht zwanger te zijn en bekocht dat mogelijk met de dood

Zo zag het liefdesle­ven van André Hazes er vóór Rachel uit

17:35 André Hazes en zijn superfan Rachel trouwden in de herfst van 1991: hij 40, zij pas 21 jaar. Dat werd gisteren nog een keer uitgelicht in Kleine Jongen: het echte leven van André Hazes, de vierdelige documentairereeks die op NPO 3 te zien is. Maar Hazes had er al een heel leven en twee mislukte huwelijken op zitten voor hij met Rachel trouwde. Zo zag zijn leven er vóór Rachel uit.