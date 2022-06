Verpleegkundige Stefan vreest de boerenacties: ‘Wegblokkade funest voor patiënten’

Asociaal noemt hij de actie die de boeren deze maandag willen uitvoeren. Een dag voor ‘de dag des doods’ gaan de boeren de weg weer op. Met alles wat maar rollen kan. Hoe en waar is niet bekend. Stefan Ramon houdt zijn hart vast. Als het maar niet op de A1 is, want één trekker legt het hele verkeer al lam. En Ramon heeft haast.