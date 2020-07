Verplichte quarantaine is een slecht idee

LIVE | WHO meldt recordstij­gin­gen doden en besmettin­gen, ‘Mensen met mondkapjes voorzichti­ger’

22:28 In Nederland steeg het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur met 191, de grootste stijging in twee weken tijd. Wereldwijd is het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur met 284.196 toegenomen en dat is de hoogste stijging in een etmaal sinds het begin van de pandemie. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het aantal sterfgevallen nam toe met 9753 en dat was het hoogste aantal sinds 30 april. In dit blog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.