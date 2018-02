Verraderlijke gladheid door sneeuw in Oost-Nederland

Dit zei Ollongren letterlijk over Baudet in Dales Lezing

20:08 NIJMEGEN - Thierry Baudet heeft zaterdag aangifte gedaan tegen D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ollongren haalde vrijdagavond in Nijmegen, waar ze de Dales Lezing uitsprak, uit naar de voorman van Forum voor Democratie. Maar wat zei de minister letterlijk over Baudet, Wilders, Fortuyn, het gevaar van populisme en 'het praten over rassen in het politieke debat'? En in welke context?