Verrassend veel animo voor hertenvlees Oostvaardersplassen: ‘tijdelijk uitverkocht’

Dat betekent dat 850 pakketten van of twee of vier kilo hertenvlees zijn verkocht. ,,We wisten vooraf al wel dat er animo was", aldus Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. ,,Een honderdtal mensen had al aangegeven heel geïnteresseerd te zijn.”

Er worden in totaal 1800 edelherten geschoten in de Oostvaardersplassen. Van daaruit gaan ze naar poelier Pieter van Meel in Amsterdam die voor de verwerking van het vlees zorg draagt. Pas na een medische check door een vee-arts van de NVWA wordt het vlees van de herten verwerkt en door horecabedrijven, lokale poeliers en via koopeenhert.nl aan de consument geleverd. Ook de Voedselbanken worden bevoorraad. Er zal in totaal 2000 kilo vlees via de Voedselbanken aan armlastigere gezinnen worden geleverd, deels vers, deels vanuit de vriezer.