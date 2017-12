Verslaafd aan je smartphone? Pas op! De gevolgen zijn ernstig

Ook wetenschapper Susan Greenfield concludeert dat smartphones een negatief effect hebben op ons empathisch vermogen. Greenfield denkt dat er met de komst van de nieuwe technologie een breinverandering gaande is die gevolgen heeft voor het denken en voelen van met name jongeren. We worden stil van technologie, doordat we liever berichten naar elkaar sturen dan praten.



Het moeilijk loskomen van onze schermen, zorgt er ook voor dat we minder de tijd nemen om ons brein rust te geven. Wie een smartphone heeft, wordt geen moment met rust gelaten. En dat is zonde, want verveling is goed voor je brein. ,,Zonder verveling kun je niet creatief zijn en is er weinig ruimte om diep na te denken", constateert internetscepticus en filosoof Evgeny Morozov.