Verstandelijk beperkte jongen (18) mishandeld met vuurwerk: ‘Rotje mogelijk in zijn hand aangestoken’

500 kilo Winters­wijks vuurwerk op boerenerf in Vreden

13:11 VREDEN/ WINTERSWIJK - De Duitse politie heeft vlak voor de jaarwisseling 500 kilo vuurwerk gevonden, dat door een Winterswijker was opgeborgen in een zeecontainer op het erf van een boerderij in Vreden. Het gaat om professioneel vuurwerk, dat zonder speciale veiligheidsmaatregelen was opgeslagen.