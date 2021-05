Verstild nachtleven in disco en club: gaat er hier ooit nog gedanst worden? ‘De essentie van uitgaan is veranderd’

Shit, het begint nou toch niet ook bij mij hè, dacht Pascal van der Beek (40), eigenaar van Club 22-24 in Doetinchem. Het was 2013 en hij meende iets te merken. Wat dan? Geen kelderende omzetcijfers, zo duidelijk liet dat ‘iets’ zich nog niet eens illustreren. Het was als een gevoel dat je maar niet kunt thuisbrengen. ,,Ik werd er wel gelijk angstig van, want ik had al zo veel ellende om me heen gezien.”