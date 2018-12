Vervuild Vink-zand op twaalf plaatsen, veel grotere hoeveelheid in Barneveld

Verdachte Grave weigert psycholo­gisch onderzoek na ontucht met 13-jarig meisje

17:20 DEN BOSCH/ GRAVE - De 41-jarige Gravenaar, die in 2014 ontucht pleegde met een minderjarig meisje dat hij via de website 'Badoo' had ontmoet, vroeg het gerechtshof in Den Bosch vanmiddag in hoger beroep om een lichtere celstraf. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man op 18 november 2016 tot een celstraf van 6 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdachte zou nu 'anders in het leven staan'.