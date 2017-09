Vervuilers als brommers en scooters moeten uit steden worden geweerd

Herdenkingsvlag Slag om Arnhem uit Berenkuil verdwenen

7:34 ARNHEM/ DIEREN - Gé Bijlsma zette vrijdagavond, zoals elk jaar, een Pegasus-vlag bij het Slag om Arnhem-monument in de Berenkuil in Arnhem, zoals hij dat ‘al tig jaar’ doet. Nog geen dag later ontdekte hij tot zijn ontzetting dat het dundoek was verdwenen.