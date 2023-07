Verwacht noodweer zet streep door shows en festivals, evenementen stoppen eerder voor veiligheid

met videoHet noodweer dat vanmiddag naar verwachting over Nederland trekt, noopt organisatoren van evenementen, festivals en shows tot afgelasting of het inkorten van het programma. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onder meer het oosten van het land. Daar kunnen hagelstenen vallen zo groot als golfballen en er worden zware windstoten verwacht van 75 tot 100 kilometer per uur.

Zo gaat het grote technofestival Awakenings in Hilvarenbeek zondag niet door. Ook bluesrockfestival Bospop in Weert is geschrapt, omdat de veiligheid voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet te garanderen is.



Om dezelfde reden heeft het populaire Achterhoekse zangduo Suzan en Freek hun twee shows in het openluchttheater in Nijmegen afgezegd. Daar werden in totaal 3.000 mensen bij verwacht. Beide optredens zijn verzet naar zaterdag 16 september.

Grote Kinderfeest in Arnhem afgelast

In Arnhem de tweede dag van Het Grote Kinderfeest afgelast. ‘Jullie veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit en we willen geen enkel risico nemen’, zo schrijft de organisatie in een toelichting.



In de Gelderse hoofdstad gaat Arnhem Proeft! wel door, maar is de eindtijd vervoegd van 22.00 naar 17.30 uur. ,,Om half acht zou het noodweer voorbij moeten zijn, maar daarna gaan we niet meer open”, zegt organisator Frans van Eck.

In Tiel gaat het nieuwe festival De Beurs Buiten gewoon door. ,,Ik denk dat het in Tiel wel meevalt met het noodweer”, zegt organisator Casper van Hesteren. Als het toch erger wordt dan verwacht, kunnen de bezoekers de kerk als schuilplaats gebruiken.

Franse markt en kermissen gaan door

Ook de Franse markt Vive la France in Hummelo wordt gewoon gehouden. Al sluit de markt, met een groot aantal kramen met brocante, kunst, Franse lekkernijen én live-muziek, wel eerder: om 15.00 uur in plaats van 18.00 uur.



Elders in de Achterhoek zien de organisaties van de drie gelijktijdige kermissen in Ulft nog geen reden voor extra maatregelen. In Toldijk stopt de optocht van het Toldieks Feest al na één ronde door het dorp. Het feest zelf begint én eindigt eerder.

Wielerkoers met één ronde ingekort

In Wageningen wordt de tweede dag van het festival Aan Hoger Wal eerder afgesloten, in de hoop dat het programma afgerond is als het noodweer losbarst.

Dat is ook het argument om de Maasfeesten in Appeltern een ingekort programma te geven. De luchtballon die vanavond zou opstijgen, blijft aan de grond. Het feest in de tent gaat vooralsnog door.

Dat geldt niet voor het optreden van het Liemers Mannenkoor in de tuin van Landgoed Huis Sevenaer: het koor heeft besloten het concert in Zevenaar in z’n geheel af te gelasten.

Ook sportevenementen nemen maatregelen. Zo is de beloftecategorie van wielerkoers Omloop der Zevenheuvelen, tussen Berg en Dal en Beek, met één ronde ingekort. De recreantenrace, later vanmiddag, wordt mogelijk helemaal geschrapt. Het besluit daarover wordt rond 14.00 uur verwacht.