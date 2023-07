Verwachting voor volgend jaar: ‘Belastingen waterschap fors omhoog’

Of de aanslag in Rivierenland ook echt 30 euro hoger uitvalt is niet zeker, zegt een woordvoerder van het waterschap. Pas in november neemt het bestuur van het waterschap een besluit over de tarieven. ,,Dan wordt de begroting voor 2024 vastgesteld. RTL heeft dit bedrag zelf berekend op basis van onze financiële prognoses. Of het zover komt valt nu echt niet te zeggen. In het bestuursprogramma van Waterschap Rivierenland heeft het bestuur zich uitgesproken om zich in te zetten voor een gematigde lastenstijging.”