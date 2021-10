Verwarde man (58) verwondt eigen vrouw en kind met mes in Bergen op Zoom

Connie Witteman weer gelukkig in de liefde

Goed nieuws voor Connie Witteman: er is een nieuwe man in haar leven met wie ze het ‘erg leuk’ heeft. Het gaat om de Amsterdammer Henk de Vries, oprichter van het bekende The Bulldog-imperium, waar onder meer een reeks coffeeshops onder valt. Dit meldt Privé.

7:46