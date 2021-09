Verwarmde kussens, alsof je die ook kunt eten.

Een bloempot met geboorte­grond van Guus is toch wat lastig mee te nemen in de koffer naar Korea

20:44 VARSSEVELD - Van weinig voetbaltrainers is de geboortegrond verkocht in een bloempot. Wel van Guus Hiddink. De coach – rond wie tijdens het WK van 2002 een hype ontstond in Zuid-Korea én in Varsseveld – stopt ermee. Herinnering aan de bijzondere invasie die hij in de Achterhoek veroorzaakte.