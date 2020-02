Verzamelde prinsen eensgezind: het is carnaval en geen Verkleedfeest

Vier misdrijf­plek­ken met linten afgezet. Wat is er gebeurd? Politie weet niets

12:38 WAGENINGEN - Op vier plaatsen in Wageningen zijn ‘officiële’ politielinten gespannen die een plaats delict aangeven. Een plek waar een misdrijf heeft plaatsgevonden of in elk geval sporen daarvan te vinden zouden zijn. De Wageningse politie heeft echter geen idee wie die linten heeft geplaatst en tast ook in het duister om welke delicten het zou moeten gaan.