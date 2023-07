Verziekte werksfeer onder Nijmeegse ambtenaren • Explosief op ruit café • Kabinet gevallen

KABINET GEVALLEN | Een hoogoplopend conflict over asiel is Ruttes vierde kabinet te machtig gebleken: de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen. Nadat VVD-premier Mark Rutte woensdag zelf de discussie verder op de spits dreef, was het onderlinge vertrouwen totaal weggeslagen. De ChristenUnie brak uiteindelijk.

HISTORISCHE VONDSTEN | Unieke vondsten die meer dan duizend jaar terug gaan in de tijd. Die zijn in Arnhem opgedoken in de binnenstad. De archeologische ontdekkingen zijn gedaan bij Stadstheater Arnhem, dat aan de vooravond staat van een ingrijpende vernieuwing.

EXPLOSIEF OP RUIT | Het projectiel dat vrijdagmorgen op de ruit van Turks café Arkadaslar in Doetinchem is geplakt, is kort na 11.00 uur verwijderd. Duidelijk was toen dat het niet ging om een daadwerkelijk explosief, maar een zogeheten airsoft-granaat. Desondanks noemt burgemeester Mark Boumans de kwestie ‘zeer verontrustend’.

ZESTIG KALVEREN OMGEKOMEN | Bij een schuur aan de Boschweg in Rossum is vrijdagmorgen een grote brand uitgebroken. Bij de brand zijn zestig kalveren omgekomen. De brandweer heeft de vlammenzee inmiddels onder controle.

WERKSFEER NIJMEEGSE AMBTENAREN | Een verziekte werksfeer zorgt al jaren voor problemen binnen een klein team van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijmegen. Verschillende medewerkers voelen zich weggepest.

VREES VOOR KLEINE EVENEMENTEN | Evenementen dreigen om te vallen door hoge kosten die ze moeten maken om te onderzoeken wat de impact van het evenement is op de natuur. Nijmegen onderzoekt of daar een oplossing voor te bedenken is.

OPLOSSING VOOR STATIEGELD | Ergens een blikje of flesje frisdrank kopen, statiegeld betalen, maar het na de laatste slok nergens in kunnen leveren. Het irriteerde Ruben Autsema mateloos. Daarom ontwikkelde hij afgelopen maanden een praktische oplossing voor het gehannes: ,,Mensen willen een blikje het liefst direct na het opdrinken in kunnen leveren.”

STOP VERKOOP MESSEN | Albert Heijn stopt met de verkoop van messen. Dat bevestigt de supermarktketen na berichtgeving van NH Nieuws. Albert Heijn ziet een ‘toenemende agressie in de maatschappij’. ,,Om op geen enkele wijze bij te dragen aan deze ontwikkeling, nemen we maatregelen.”

VERVUILDE STROOK WAALSTRANDJE | De vervuilde strook grond op het Waalstrandje bij Nijmegen is groter dan gedacht. Een gebied van 6 bij 20 meter wordt daarom afgezet met onder meer grote stortstenen om recreanten te beschermen. Na de zomer gaat de sanering van het strand verder.

WEGGEPEST OP WERKVLOER | Buitenspel gezet worden door je leidinggevende, het overkwam drie oudere medewerkers van de gemeente Nijmegen. ‘We spreken niet het vertrouwen in je uit, want dat hebben we niet.’ Een reconstructie.

STAATSLOTERIJ OPZOEK NAAR WINNAAR | Wie is degene die bij de trekking van de Staatsloterij op 10 juni 1 miljoen euro belastingvrij heeft gewonnen, maar zich voor de verzilvering van het lot nog altijd niet heeft gemeld? Het lot werd gekocht bij een verkooppunt in Doetinchem.

IS MIJN TV STUK? | Verwarring alom bij kijkers van De Oranjezomer donderdagavond. Hélène Hendriks verscheen in een groen shirtje aan tafel, maar tijdens de uitzending kleurde het topje plotseling voor een paar seconden roze. En dat terwijl de presentatrice zich niet had verplaatst. Het bleek een knipoog te zijn naar de Giro Donne, vertelt Hendriks aan deze site. ‘Ik had het zelf natuurlijk niet door.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.