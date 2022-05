Veteranen genieten met volle teugen; de laatste reis van Harry Rawlins is bijna voorbij

Het Is even schrikken, al aan het begin van de het defilé. Een van de vrouwelijke deelnemers wordt onwel. Ze wordt uit de taxi gehaald EN verzorgd. Even later gebeurt 1 kilometer verderop hetzelfde met een mannelijke veteraan. Door al het gejuich heen, raakt hij helemaal van de wereld. Vlak voor het Wageningse politiebureau wordt hij uit de auto gehaald om verzorgd te worden. Later moet hij naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij terug bij het hotel.



,,Het maakt duidelijk dat het voorbij is. Dit was echt de laatste keer”, zegt Frans Ammerlaan van de Market Garden Foundation. Lucy Goodwin, vrouw van de Britse organisator Dick is het ermee eens. ,,Het is gewoon niet te doen. Het gekke is, het zijn vooral de jongere veteranen die het moeilijk hebben. Die echte oude, van 102 en 103, die lijken er makkelijk doorheen te komen.’’