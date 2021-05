Veulen en kalf overleden bij fikse brand in Bruchem

Herman twittert dat de ministers de strot moet worden afgesneden, maar het is ‘niet persoon­lijk bedoeld’

3 mei ‘@Minpres Er is maar één echt werkende maatregel: Jouw, Hugo, Ferd en Tamara de strot doorsnijden!’ De man die het bericht in november 2020 op Twitter zet, is een 61-jarige man uit Ede. In december twitterde de Edenaar opnieuw: ‘@RIVM Opa Jaap van Dissel: vergeet je pensioen! liquidatie aanstaande!?’ Het online tekstbericht gaat vergezeld van een filmpje waarin met een vuurwapen een schot wordt afgevuurd.