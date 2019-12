Video gemist? Vergroeid met de A12 en een knikkerbaan om jaloers van te worden

videoDe Gelderlander plaatst steeds vaker video’s bij verhalen waarvan we vermoeden dat je ze niet alleen wilt lezen, maar het ook wilt zien. Een selectie van die video’s willen we je hieronder nog een keer aanbieden. Zeven video’s in willekeurige volgorde.

De A12 is een doorn in het oog van automobilisten, maar er zijn ook mensen die ervan zijn gaan houden. Theo Holleman uit Oud-Dijk is vergroeid met de A12. Hij woont op 150 meter van de snelweg.

Een warme winter voor dakloze Anthony Frauenfeld (33) uit Nijmegen. Hij kreeg van wijkagent William Nijland een Sheltersuit: een speciale jas waar ook een slaapzak van is te maken is.

De boeren leggen het land plat. Vanuit verschillende plekken in Gelderland en Brabant rijden ze naar de snelweg om daar de barbecue op te zetten. Pallethandelaar Ardie Bull uit Boven- Leeuwen rijdt in zijn vrachtwagen mee om zijn sympathie te tonen aan de boerenprotesten.

Een zachte ‘oehhh’ klinkt als de Chinese ambassadeur de lichtknop omzet in Ouwehands Dierenpark en de panda’s bij het pandapaviljoen oplichten. Maar daarna sprongen de lampjes van het China Light Festival weer uit.

Als de knikkers naar beneden rollen, klinken de bellen en bekruipt je meteen het kerstgevoel. Dat is te danken aan Jelle Bakker. De Nijmegenaar heeft voor Feest van Licht in museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting een knikkerbaan neergezet.

“Ik begon in een azc en ben nu in Paleis Noordeinde!” Dat zegt Masoud Rahaee. Hij kreeg deze week in het palieis een zogeheten Appeltje van Oranje, een prijs voor vrijwilligers. Masoud is de oprichter van vrijwilligersorganisatie ElanArt, die bewoners van asielzoekerscentra ion contact brengt met Nijmegenaren.

Een koers die zich kan meten met de Amstel Gold Race in de heuvels van Limburg. Dat idee hebben de Arnhemse wethouder Jan van Dellen en oud-prof Maarten Tjallingii voor ogen met betrekking tot de finale, volgend jaar september, van de Boels Ladies Tour. Samen maakten ze snode plannen voor de finale in Arnhem.