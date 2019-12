Video gemist? Wijchen helpt Wijchenaar en Paul McCart-wie?

Aanhouding na schietinci­dent met gasalarmpi­stool in Arnhem

7:38 ARNHEM – Een man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na het schieten met een gasalarmpistool bij een woning in Arnhem. De schoten werden gelost op de Driekoningenstraat, in de Arnhemse Spijkerbuurt.