Vier doden door ongeluk op A1 bij Deventer, snelweg richting Apeldoorn dicht

VIDEO Groot paasvuur in Meddo is extra spannend door oostenwind

21 april MEDDO - Het ‘mega paasvuur’ in Meddo in de Achterhoek is dit jaar extra spannend vanwege de oostenwind. Als gevolg daarvan komt de zogenoemde vuurregen over een deel van het terrein waarop dit weekend het Vuurfestival plaatsvindt. De stapel hout die vanavond rond 21.15 uur is aangestoken in Meddo is vijftien meter hoog.