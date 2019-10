Vier fatale ongelukken in één weekend: zorgen over stijgend aantal doden in het verkeer

Zaterdag overleed een 67-jarige motorrijder in Druten na een botsing met een landbouwvoertuig. In Kekerdom kwam een 28-jarige man om bij een eenzijdig scooterongeval, en in de nacht van zaterdag op zondag raakte een auto op de A325 bij Elst van de weg. Hierbij kwamen een 38-jarige man uit Arnhem en een 44-jarige vrouw uit Renkum om het leven. Eerder in de week zorgde een groot ongeval op de A73 ook voor een dode en enkele zwaargewonden.