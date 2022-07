Vier jaar celstraf geëist voor overval op Velpse brillenwinkel: ‘Werk past niet bij mij’

Concert Pearl Jam vanavond in Ziggo Dome gaat door, superfan Tom gaat met verse Pearl Jam-tat­too

De Amerikaanse band Pearl Jam zal vanavond een concert geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator Mojo vanmiddag gemeld. Superfan Tom van Hemert is dolblij. Hij liet eerder vandaag nog een toepasselijke Pearl Jam-tatoeage zetten.

16:37