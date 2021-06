Vier mensen delen hun persoonlijke verhaal over Keti Koti: ‘Er leven meer mensen in slavernij dan ooit tevoren’

video Pompbedien­de ramt deur kassaruim­te diverse keren dicht met arm overvaller ertussen: mogelijk gewonde verdachte en partner nog voortvluch­tig

15:11 ARNHEM - Twee verdachten van een mislukte overval op het tankstation vlakbij station Arnhem Velperpoort op 15 december 2020 zijn nog voortvluchtig. Een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht (dinsdagavond) heeft nog geen nieuwe tips opgeleverd. Uit opnamen van de overval is wel duidelijk dat de mannelijke verdachte - hij pleegde de overval samen met een vrouwelijke handlanger - mogelijk gewond is geraakt.