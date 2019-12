Vier verstekelingen in koelwagen Rotterdam-Zuid: chauffeur (61) uit Spanje aangehouden

In een koelwagen op een parkeerterrein op de Noorderhelling in Rotterdam-Zuid zijn vier verstekelingen aangetroffen. De chauffeur van de koelwagen en de verstekelingen zijn aangehouden. De verstekelingen zijn tussen de 17 en 31 jaar en komen uit Irak en Iran. De vier zijn goed aanspreekbaar en niet gewond. Ze werden opgevangen door ambulancepersoneel en daarna overgedragen aan de vreemdelingenpolitie voor verhoor. Het onderzoek is in volle gang, meldt de politie.

Volgens een politie-woordvoerder kwam de koelauto in beeld door een tip aan de meldkamer vanuit hulpdiensten in België. De politie zette vervolgens de wagen stil op het parkeerterrein en ontdekte de vier mensen. De politie onderzoekt nog waar de koelwagen vandaan kwam en wat zijn bestemming was. De 61-jarige chauffeur heeft de Spaanse nationaliteit.

De vrachtwagen is inmiddels uitgebreid doorzocht, maar er zijn geen verdachte zaken meer aangetroffen. In de koelwagen werden kroppen sla vervoerd.

Het komt vaker voor dat de politie verstekelingen vindt in een koelwagen. Op 19 november kon op het nippertje een ramp worden voorkomen. De bemanning van een vrachtferry vond net na vertrek voor de oversteek van Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe, 25 vluchtelingen (waaronder zes minderjarigen) in een koelwagen. Het schip keerde terug, twee verstekelingen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur is ook aangehouden.

Vietnam

In Hoek van Holland ontdekte de marechaussee op 7 augustus 21 verstekelingen in een koelwagen, vermoedelijk uit Vietnam. In de groep bevonden zich ook kinderen. Ze bleken in goede gezondheid. Twee weken eerder werden in Hoek van Holland ook al vijftien Vietnamezen gevonden. Ook zij wilden illegaal naar Engeland in een koelwagen.

Een illegale oversteek kan dramatisch eindigen. Zo vond de Britse politie 39 migranten dood in een koelwagen in Essex. Zij zaten al opgesloten toen de vrachtwagen aan de Belgische kust arriveerde voor de oversteek naar Engeland. De acht vrouwen en 31 mannen, onder wie een tiener, zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden toen de koelwagen in Zeebrugge was aangekomen. Sindsdien zijn veertien mensen gearresteerd in verband met deze zaak, waarvan tien in Vietnam. Alle slachtoffers hadden de Vietnamese nationaliteit.

Bekijk hieronder de video na de vondst van meerdere verstekelingen vorige maand op een ferry in Vlaardingen.

Volledig scherm De vier verstekelingen zijn door de politie aangehouden. © MediaTV

Volledig scherm In de koelwagen zouden kroppen ijsbergsla worden vervoerd. © MediaTV

Volledig scherm De politie doet onderzoek op het parkeerterrein. © MediaTV