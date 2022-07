Vierdaagse-coronapiek nog niet voorbij: ‘Aantal besmettingen neemt op dit moment niet verder toe’

De Vierdaagse, en vooral de bijbehorende feesten, veroorzaakte in Nijmegen en regio een extra coronagolf. Sinds vorige week zaterdag was Gelderland-Zuid een bijzondere uitschieter met ineens veel positieve testen. Nijmegen staat nu landelijk op een tweede plek als het gaat om de hoogste absolute toenames, na Amsterdam en voor Rotterdam.



,,Op dit moment lijkt het aantal besmettingen in Nijmegen en de directe omgeving - voor zover wij kunnen zien uit de cijfers - niet verder toe te nemen. Of er echt sprake is van een stabilisatie, is nog even afwachten. Daarvoor is het nu nog te vroeg,” zegt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid.