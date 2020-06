‘Vieze neger’ Sam wil dat het eindelijk stopt

Ja, Sam ten Broeke is er bij vanavond, als er in Utrecht – net als in Enschede - ook een ‘Black lives matter’ demonstratie is. Utrecht is de stad waar hij vijf jaar geleden naar toe verhuisde, nadat Sam zijn diploma had behaald aan het OSG Erasmus in Almelo. Tegenwoordig werk hij bij Q-Dance, een Amsterdamse organisator van dancefeesten. „Soms zeggen mensen schaamteloze dingen en een andere keer denken ze dat ze leuk zijn. Noemen ze me Bob Marley die op het verkeerde feest is beland. Het is niet nieuw voor mij, maar het went nooit.”