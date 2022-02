Vijf dagen lang niet struikelen over de herinneringen

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMPEr mist iets, voel ik als we in het vliegtuig stappen. Ik controleer mijn zakken. Telefoon, paspoort, boek. We gaan zitten op rij 7, het toestel is halfleeg. Pas boven de wolken begrijp ik wat er ontbreekt: de gedachte dat we niet mogen neerstorten. Altijd schoot het door mijn hoofd als Rob en ik samen gingen vliegen. Niet doodgaan, want dan blijft Job alleen achter.