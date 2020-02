Vijf dode schapen in een dag: heeft de Veluwse wolvin weer toegeslagen?

In Emst zijn zondag vijf schapen gedood. Dna-onderzoek moet uitwijzen of dat het werk is geweest van een wolf. In september vorig jaar sloeg wolvin GW998f nog toe in Emst, toen ze op één dag veertien slachtoffers maakte.

Of de beide aanvallen bij dezelfde kudde zijn geweest, is niet bekend. De organisatie Bij12, die mogelijke aanvallen van wolven inventariseert en de schade afhandelt, wil niet zeggen waar de dode schapen zijn aangetroffen.



,,De melding is bij ons gistermiddag binnengekomen’’, zegt Christian Jansen van Bij12. Een medewerker is zondag naar Emst gegaan om dna-monsters af te nemen bij de schapen.



Eerder onderzoek wees uit dat een aanval waarbij in september veertien schapen de dood vonden, het werk was van wolvin GW998f, die zich op de Noord-Veluwe heeft gevestigd. Dat was opmerkelijk, omdat er in de regio geen aanvallen op schapen waren geweest sinds de wolvin zich definitief had gevestigd in het gebied.

Het leefgebied van de wolf, zoals de provincie Gelderland het in kaart liet brengen.

Volgens wolvenkenner en -onderzoeker Hugh Jansman van Wageningen University & Research (Wur) had dat mogelijk te maken met de geboorte van de eerste welpjes. ,,De welpen groeien op en er zijn veel hongerige monden te voeden’’, zei hij vorig jaar.



,,Vanuit Duitsland weten we dat een roedel dan voor makkelijk voedsel kiest. Slecht beschermde schapen zijn dan een risico. Het is net tafeltje dekje.’’



Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland noemt dat echter ‘speculaties’. ,,Ik zou er met dit geval in Emst ook voorzichtig mee zijn. Voor hetzelfde geld is het wel een loslopende hond geweest.’’



De aanval van afgelopen weekeinde is de eerste op de Noord-Veluwe sinds die van medio september, tussendoor werden geen schapen gedood in de regio. Het is tevens de eerste keer dit jaar dat in de provincie schapen gedood zijn.

Wolvenwelpjes op de Veluwe.

