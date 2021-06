Vijf maanden cel voor stelen van croissants, chocoladebroodje en worst met kapmes in Arnhemse supermarkt

Nederlands lid ‘Pink Panthers’ veroor­deeld voor moord en roofover­val­len in Zwitser­land

15:31 Een 41-jarige Nederlander is in Zwitserland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien jaar en acht maanden wegens moord op een burgemeester, ruim elf jaar geleden. Hij werd ook schuldig bevonden aan een poging tot beroving in bendeverband. Een 44-jarige medeverdachte uit Servië kreeg negentien jaar cel opgelegd.